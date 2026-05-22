Мошенники придумали схему обмана под предлогом установки кондиционеров

Россия
22-05-2026

Перед летом россияне спешат установить кондиционеры, чем и решили воспользоваться дистанционные мошенники. 

Аналитики отмечают, что спрос на покупку кондиционеров в мае увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. И на этой волне аферисты пользуются готовностью жертв оставлять свои данные на ненадежных сайтах в надежде заказать технику подешевле. Мошенники быстро создают фальшивые страницы с акциями, чтобы собирать конфиденциальную информацию для взлома аккаунтов на «Госуслугах».

Поэтому пусть жара не растопит вашу бдительность.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Фото создано благодаря shedevrum.ai