Ситуация с наличием топлива на заправках Севастополя

В Севастополе вводится временное ограничение на продажу топлива. На заправках сети ТЭС топливо будут отпускать не более 20 литров на один автомобиль или одну канистру.

«Водитель, который приезжает на машине на заправочную станцию ТЭС, сможет приобрести 20 литров топлива либо в машину, либо в канистру, которую привозит с собой», — пояснил и.о.замгубернатора Павел Иено.

По данным правительства, на заправках сети АТАН сейчас есть бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, но не на всех станциях. На части заправок ТЭС имеется 92-й бензин. Поставка АИ-95 и дизельного топлива ожидается к вечеру.

Дизельное топливо на заправках ТЭС отпускается сегодня только по талону.

Сейчас власти города и Крыма принимают меры для стабилизации ситуации.

