Двухлетний ребенок пострадал от бродячей собаки в Симферополе

В столице Крыма на улице Залесской пострадал маленький ребенок от нападения уличной собаки. Следком узнал об этом из соцсетей и возбудил уголовное дело.

По информации из социальных сетей возбуждено уголовное дело о нападении собак на двухлетнего ребенка в Симферополе.

«В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь, назначена соответствующая экспертиза, проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении регионального управления Следкома.

В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных служб, которые не приняли мер по отлову и ограничению численности бездомных животных.

Ольга Сурикова