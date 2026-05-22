В Крым добавлен еще один поезд из Москвы

Сегодня, 22 мая, поезд №463/464 «Москва — Феодосия» отправится в первый рейс в 17:45 с Павелецкого вокзала, а в Феодосию прибудет через день в 8:30. Поезд проследует через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань. В его составе — одноэтажные плацкартные и купейные вагоны.

Время в пути из Москвы в Феодосию — 38 часов 45 минут, в обратном направлении — 40 часов 35 минут.

«В настоящее время мы работаем над увеличением частоты его курсирования», — сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Также возобновлена и продажа билетов на это направление, которую ранее приостанавливали на некоторые даты из-за корректировки расписания.

В компании напомнили, что до Феодосии можно добраться также через станцию Владиславовка, где делают остановку почти все поезда «Таврия» и «Таврия Экспресс». От Владиславовки до Феодосии можно доехать на пригородные поездах или автомобильным транспортом.

