В выходные в Севастополе проведут рейд «Мото»

В предстоящие выходные в Севастополе сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд «Мото». Проверки будут направлены на снижение аварийности и выявление нарушений среди водителей мотоциклов, скутеров и средств индивидуальной мобильности, в том числе среди подростков.

Инспекторы будут работать в том числе в формате «скрытого патрулирования» — на служебных автомобилях без опознавательных знаков. Это позволит фиксировать нарушения в обычном дорожном потоке.

В Госавтоинспекции напомнили, что управлять скутерами можно с 16 лет при наличии прав категории М, а мотоциклами — с 18 лет при наличии категории А.

О водителях с признаками опьянения можно сообщить в дежурную часть по телефонам: +7 (8692) 73-84-01 или 02.