Погода в Севастополе 29 августа

Погода
29-08-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с,

днем юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°,

днем 27…29°

Температура воды 21-24°

Фото: Елена Голос

