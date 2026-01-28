Опровержение о взрыве бытового газа на Корчагина, 16 от «Севастопольгаза»

Накануне вечером сначала появилась информация о взрыве газа в жилом доме, затем в МЧС Севастополя уточнили, что причиной хлопка стала резкая разгерметизация баллона газовой горелки объёмом 500 миллилитров.

В ГУП «Севастопольгаз» разъяснили, что указанная ситуация не входят в зону ответственности предприятия.

Предприятие отвечает за транспортировку и поставку природного газа, техническое обслуживание газовых сетей, а также аварийно-диспетчерское сопровождение систем газораспределения и газопотребления.

❗️ ГУП «Севастопольгаз» не имеет договорных отношений по поставке и техническому обслуживанию:

🔹 газобаллонных установок;

🔹 газовых заправок со сжиженным газом.

