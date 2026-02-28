Бесплатные мероприятия в Севастополе на выходных

Во врачебной амбулатории на Фиоленте будет организована диспансеризация взрослого населения.

Ветеринары проведут выездную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Нахимовском районе. В эту субботу специалисты госветслужбы будут работать во Фронтовом и Пироговке.

Любители спорта могут прийти и поддержать спортсменов на первенствах города и чемпионатах по рыболовному спорту, дартсу, баскетболу, футболу и другим видам спорта. На мероприятия обязательно возьмите с собой паспорт.

В библиотеках, сельских клубах и домах культуры пройдут кинопоказы, творческие мастер-классы, игровые, познавательные и литературные программы.

