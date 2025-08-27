Илья Журавлёв: условия для школьников должны быть равными по всей стране

Вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлёв поддержал федеральную инициативу ЛДПР по созданию равных условий в школах.

Он подчеркнул, что партия последовательно выступает с законотворческими инициативами в сфере образования, считая, что все дети заслуживают одинаковых стартовых возможностей. Парламентарий напомнил о советском опыте, когда школьники от Камчатки до Севастополя находились примерно в одинаковых условиях, что создавало «чувство справедливости и уверенности, что каждый ребёнок имеет равные стартовые возможности».

«Сегодня реальность иная. Где-то школы новые, современные, с интернетом, лабораториями и просторными классами, а где-то — старые здания, нехватка учителей, отсутствие элементарных удобств. Разве это справедливо по отношению к детям?» — задается вопросом Илья Журавлёв.

Для решения проблемы ЛДПР предлагает комплексный подход:

Вне зависимости от региона все школьники должны иметь равный доступ к горячему питанию, современным учебным материалам и технологиям.

Для решения проблемы дефицита учителей предлагается ввести единую федеральную систему оплаты труда, чтобы уравнять доходы педагогов по всей стране, а также запустить программы целевого набора в педагогические вузы и обеспечения молодых специалистов льготным жильем.

Масштабное расширение федеральной программы по капитальному ремонту и строительству новых школ с финансированием из федерального бюджета, особенно в тех регионах, где школьная инфраструктура наиболее изношена.

«Я убежден: школа должна быть местом, где все дети равны — от Камчатки до Севастополя. Потому что именно в равных условиях рождается настоящая конкуренция знаний, талантов и будущих достижений», — заключил Илья Журавлёв.