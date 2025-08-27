Погода в Севастополе 27 августа

Погода
27-08-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью восточный,

днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°,

днем 25…27°.

Температура воды в море 

