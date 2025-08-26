Никитский ботанический сад открылась выставка лилейников

Формирование коллекции канны садовой началось в Никитском ботаническом саду с первых лет его существования, больше двух веков назад.

В этом году в Верхнем парке Арборетума на поляне общей площадью 935 кв. м., представлено 3 200 растений. Экспозиция включает три садовые группы. Это низкорослые с цветками «гладиолусовидной» формы канны Крози, орхидеевидные канны с крупными цветками и высотой до 2,5 метров, декоративнолиственные с мелкими цветками высокие и очень высокие растения высотой до 3 метров.

Окраска цветков растений: от тёмно-красных тонов до розовых и жёлтых, с однотонным и контрастным окаймлением, мазками, разноцветным крапом. Кроме того, они удивят своими крупными листьями от разных оттенков зеленого цвета до бордово-коричневатых тонов.

Цветущие канны в Арборетуме дождутся открытия Бала хризантем и будут радовать гостей до самых холодов.

Канну по праву называют тропической звездой цветочного мира. Она прибыла из тропиков Нового Света в конце XVI века и вскоре покорила сады Южной Европы. На родине же растение не сразу оценили, как декоративное и вначале использовали в пищевой промышленности, добывая из него крахмал.

Первичным центром селекции канн является Франция. Всего в Старом Свете было выведено более 1 тыс. её сортов. Селекция шла в направлении увеличения размера цветка, совершенствовались его окраска и форма. Кроме того, специалисты добились такой интенсивности окраски листьев, при которой они кажутся почти чёрными.

