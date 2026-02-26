Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Севастополе

Происшествия
Как сообщает Госавтоинспекция, 59-летний водитель Lada не уступил автомобилю Hyundai, который двигался по главной дороге, и столкнулся с ним. В результате двухлетняя пассажирка иномарки получила травмы и была госпитализирована.

На момент аварии девочка находилась в детском кресле. Состояние опьянения у водителей не установлено.

 

Ольга Сурикова
Фото: Госавтоинспекция Севастополя