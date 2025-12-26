Погода в Севастополе 26 декабря

Погода
26-12-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Без осадков, вечером небольшой дождь.

Ветер ночью северо-восточный 6-11м/с,

днем северо-западный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -3…-5°,

днем +5…+7°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 