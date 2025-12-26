На площади Нахимова в праздничные дни закроют парковку

С 27 декабря до 11 января парковку на площади Нахимова временно закроют, сообщили в правительстве.

При этом отметили, что парковка в центре города останется бесплатной 1, 2 и 7 января, а также по субботам и воскресеньям. В остальное время час стоянки будет стоить 35 рублей.

Водителям рекомендуют заранее планировать парковку в дни праздников.

Ольга Сурикова