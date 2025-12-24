Погода в Севастополе 24 декабря

Погода
24-12-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+4°,

днем +6…+8°.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 


Фото: Ольга Сурикова