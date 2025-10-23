На «Госуслугах» теперь можно получить сведения о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на земельном участке

Россия
23-10-2025

Услуга позволяет заранее выяснить, есть ли на территории объекты археологического наследия, которые можно случайно повредить.

Для Севастополя это крайне актуальная информация.

Срок оказания услуги составляет 15 рабочих дней.

Получить сведения о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на земельном участке можно, пройдя по ссылке.

Ольга Сурикова