Погода в Севастополе 23 декабря

Погода
23-12-2025

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ночью, утром туман.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+5°,

днем +7…+9°.

Фото: Елена Голос

