Атмосфера сказочной Африки: 400 метров ткани и 23 ростовых костюма в премьере ‘Айболит и Бармалей’!»

В Севастопольском центре культуры и искусств показали премьеру «Айболит и Бармалей». В постановке использовали всего шесть человеческих образов и 23 животных. Работы над костюмами начались еще в сентябре.

«Мы использовали ростовые куклы раньше в своих театральных постановках, но в таком количестве — впервые. Это 15 ростовых кукол и головные уборы для обезьянок, сделанных в форме масок», — рассказала Севкору художник по костюмах Наталья Духневич.

Сердце постановки — декорация Африки, сотканная из 400 метров ткани и 50 метров черного кожаного канта: в двухплановой аппликации каждая вырезанная деталь окантована черным кожаным кантом

» 50 метров кожи мы порезали на полосочки в два сантиметра. Три недели втроем швеи окантовывали все эти детали и столько же по времени нашивали. Это Валентина Литвиненко с дочерью Еленой Кузнецовой и Анжелика Король. В итоге получилась яркая декорация. Основная моя задача была показать животных более реалистичными и поэтому я не использовала ткани с блеском, только натуральные и пастельные оттенков чтобы был на контраст с блестящей декорацией. На создание фона для сказки ушло 400 метров ткани», — добавляет художник по костюмам.

Замшевые ботфорты Бармалея выполнены по историческим эскизам, а изящные сапожки Варвары полностью повторяют обувь императрицы Марии Федоровны с фотографии 1860-го года, отшитые в мастерских Санкт-Петербурга.

«Санкт-Петербург продолжает вдохновлять меня в поиске новых технологий, элементов в отделке и в целом образов. Кроме того, все материалы были закуплены в северной столице. Головы для животных создавались в петербургской мастерской «Белый свет», — делится подробностями Наталья Духневич.

Режиссёры — Игорь Зенин и Кристина Прислонова, худрук ансамбля — Василий Ковальский, аранжировщик — Виталий Львов, художник — Наталья Духневич. На сцене выступает — Государственный ансамбль танца «Черное море».

Фото Анны Корниловой

