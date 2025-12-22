Пьяные посиделки закончились ударами палки вместо тоста

В Севастополе полицейские привлекли к ответственности участников бытового конфликта на почве алкоголя в Нахимовском районе. 48-летняя местная жительница пригласила в гости 35-летнего соседа с сожительницей. Посиделки с выпивкой закончились скандалом: разгоряченная спиртным спутница мужчины схватила деревянную палку и ударила возлюбленного по спине.

Хозяйка квартиры отобрала палку, чтобы остановить конфликт. Сосед, обернувшись, подумал, что она его ударила, в ярости сбил её с ног и начал бить по лицу. Женщина схватила орудие второй раз и ударила гостя по голове, причинив лёгкий вред здоровью.

В отношении 48-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия». Мужчина привлечён к административной ответственности за побои.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города