Люди уже начинают бить тех, кто кормит голубей в парках

На видео конфликт, который возник в одном из парков Санкт-Петербурга. Семейная пара уже не смогла терпеть соседку, которая кормила голубей, из-за чего вокруг скапливалось постоянно много грязи, перьев и жертв межвидовой борьбы.

В бой вступили женщины, мужчина только командовал женой, с какого кулака бить. Любительница птиц отмахивалась ридикюлем, а позже подала на оппонентку иск на 300 тысяч рублей.

В итоге борьба за чистоту в парке обернулась для ответчицы 200 часами обязательных работ и выплатой соседке компенсации морального вреда в 50 тысяч рублей.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai

📹: Руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева