Погода в Севастополе 19 ноября

19-11-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Днем временами небольшой дождь.

Ветер южный 7-12 м/с.

Температура воздуха днем +17…+19°,

ночью +12…+14°

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

 