127-летие памятника Павлу Степановичу Нахимову

127 лет назад, 18 ноября 1898 года, в Севастополе был открыт памятник выдающемуся флотоводцу и герою обороны города — Павлу Степановичу Нахимову. Этот монумент стал одним из самых узнаваемых символов города и духовным центром для его жителей и гостей.

Памятник установлен на главной площади, ранее известной как Екатерининская, ныне — площадь имени Нахимова. Торжественное открытие приурочили к 45-летию победы русского флота в Синопском сражении. На церемонии присутствовали император Николай II, родственники адмирала, участники сражения и обороны Севастополя.

Инициатива создания и финансирования монумента принадлежала морякам Черноморского флота. Авторский коллектив включал генерала от кавалерии Александра Бильдерлинга, художника-любителя, и архитектора Ивана Шредера. Они создали динамичную фигуру адмирала в шинели с подзорной трубой, устремлённым в сторону моря.

Однако судьба первого памятника была трагична: в 1928 году бронзовую скульптуру демонтировали и переплавили на памятник Ленину, который появился на площади в 1932 году. Памятник В. И. Ленину впоследствии был уничтожен в годы Великой Отечественной войны.

В 1959 году памятник Нахимову был восстановлен на историческом месте по проекту скульптора Николая Томского и архитектора Александра Арефьева. В новой версии адмирал повернут лицом к городу, символизируя его защиту и любовь к родному Севастополю.

Особое внимание заслуживает основание памятника — постамент украшен тремя горельефами, каждый из которых посвящён важным эпизодам из жизни и боевой службы Нахимова:

«Синопское сражение», «На 4-м бастионе» — сцена из обороны Севастополя и «Беседа Нахимова с матросами».

Фото Анны Корниловой

