Новогодние украшения подорожали на 13% в 2025 году

Такой вывод сделали эксперты аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».

По их оценкам, в среднем набор новогодних украшений обойдется минимум в 5,2 тыс. рублей. Также они отметили связь роста покупательской активности с выпадения снега. В этом году динамика уже не уступает прошлому году.

Аналитики не могли не отметить ранний старт продаж новогодних товаров в этом году. Он-лайн площадки и маркетплейсы представили новый ассортимент уже в конце сентября, во многих магазинах Севастополя в конце октября были организованы места с тематической торговлей. Наибольшим спросом сейчас пользуются украшения — 47% всех продаж этой категории и 55% — гирлянды.

Также особой популярностью пользуются объемные бумажные елки на магнитах, свечи и елочные игрушки в стиле ретро.

