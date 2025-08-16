Что делать в период отключения мобильного интернета?

Безопасность
16-08-2025

Сейчас в Севастополе, как и на всём полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут увеличиваться из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности.

Воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  • Заранее предупредите близких, что связь через привычные мессенджеры и соцсети может быть недоступна. При этом телефонные звонки и смс остаются в полном объеме.
  • Имейте запас средств на счету телефона, чтобы в случае необходимости позвонить или отправить смс.
  • Имейте при себе запас наличных, достаточный для основных трат, так как банковские терминалы, банкоматы, а также банковские приложения на смартфонах могут не работать.
  • Если часто пользуетесь такси, имейте телефоны служб такси в телефонной книге.
  • ️Для построения маршрута в навигаторе заранее скачайте офлайн-карты.
  • Пользуйтесь Wi-Fi в заведениях, но только от доверенных организаций, если вам сообщили пароль от Wi-Fi или это общественная сеть с авторизацией по номеру мобильного телефона.
  • Безусловно, в разных отраслях на мобильный интернет завязаны определенные рабочие процессы. Важно! Не обсуждайте это в открытых комментариях в целях безопасности!
  • Любые вопросы можно написать в личные сообщения Правительства Севастополя, там их не увидят посторонние, а вы сможете получить ответ. 

По информации Правительства Севастополя.