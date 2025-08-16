Что делать в период отключения мобильного интернета?

Сейчас в Севастополе, как и на всём полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут увеличиваться из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности.
Воспользуйтесь следующими рекомендациями:
- Заранее предупредите близких, что связь через привычные мессенджеры и соцсети может быть недоступна. При этом телефонные звонки и смс остаются в полном объеме.
- Имейте запас средств на счету телефона, чтобы в случае необходимости позвонить или отправить смс.
- Имейте при себе запас наличных, достаточный для основных трат, так как банковские терминалы, банкоматы, а также банковские приложения на смартфонах могут не работать.
- Если часто пользуетесь такси, имейте телефоны служб такси в телефонной книге.
- ️Для построения маршрута в навигаторе заранее скачайте офлайн-карты.
- Пользуйтесь Wi-Fi в заведениях, но только от доверенных организаций, если вам сообщили пароль от Wi-Fi или это общественная сеть с авторизацией по номеру мобильного телефона.
- Безусловно, в разных отраслях на мобильный интернет завязаны определенные рабочие процессы. Важно! Не обсуждайте это в открытых комментариях в целях безопасности!
- Любые вопросы можно написать в личные сообщения Правительства Севастополя, там их не увидят посторонние, а вы сможете получить ответ.
По информации Правительства Севастополя.