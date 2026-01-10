Погода в Севастополе 10 января

10-01-2026

Сегодня в городе облачно.

Днем дождь.

Ветер днем южный 17-22 м/с.

Температура воздуха днем +8…+10°, ночью +6…+8°

Температура воды 10°.

Фото: Елена Голос

