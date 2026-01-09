Подросток в Севастополе разбил домофоны из мести

09-01-2026

Полиция Ленинского района Севастополя установила личность 15-летнего школьника, повредившего домофоны в двух многоэтажках на проспекте Генерала Острякова.

Несовершеннолетний, состоящий на учёте за кражи и самоволки, заходил в подъезды с приятелем для распространения листовок. После конфликта с жильцом он взял аварийный молоток и уничтожил оборудование в соседних домах, объяснив это желанием «выместить злость».

Изъяты видеозаписи, рассчитывается ущерб. Проводится проверка по ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества».

Анна Левина