Почему женщине в родах нужна помощница – доула

Несколько лет назад Крым ужаснулся от истории домашних родов, в ходе которых умер ребенок. Трагический случай произошел в поселке Ленино, где 31-летняя беременная женщина решила рожать в домашних условиях и наняла помощницу — доулу без медицинского образования. Она работала инструктором по йоге и практиковала «модные роды» без вмешательства врачей. Но, когда мальчик родился без признаков жизни, «помощница» не смогла ничем помочь.

Опыт горький и для многих это исказило отношение к доулам. Но, как подчеркнула «Севкору» перинатальный психолог и профессиональная сертифицированная доула Юлия Велик, миссия доулы не принимать роды. Принимать роды — это компетенция акушерок и врачей.

Доула — это профессиональная помощница в родах, которая оказывает женщине информационную, эмоциональную и практическую поддержку, рассказала нам эксперт. Юлия Велик является доулой Ассоциации профессиональных доул России. С недавних пор она состоит в команде севастопольской организации «Мама», которая занимается поддержкой женщин на пути материнства.

Сама Велик из своего многолетнего опыта поделилась, что женщинам нужна поддержка на протяжении всего периода беременности, поэтому к доулам обращаются на разных сроках. Кто-то на этапе планирования, а кому-то нужна поддержка перед самими родами.

«Наша миссия — помогать женщинам, которые готовятся стать матерями. На самом деле, доулы существует давно. С давних времен женщины поддерживали друг друга во время беременности и в послеродовый период, который является очень важным не только для ребенка, но и для матери», — рассказывает Юлия.

Помощь доулы, акцентирует она внимание, это безоценочная поддержка в родах и что важно – непрерывная.

Кодекс и истоки профессии

Пока в российских роддомах к доулам относятся скептически. Иногда роженицам приходиться выдавать их за сестер. А вот на Западе, откуда и пришла профессия, это уже общепризнанные специалисты.

«Доула на Западе — это отдельная профессия, которая имеет свои стандарты. Этический кодекс профессиональных доул есть и в России», — отметила Юлия Велик.

Она как раз проходила обучение в Германии, где доула – это отдельная профессия, имеющая свой этический кодекс.

«Так вот как и в Германии, так и в России прописано, что доула не принимает роды», — еще раз подчеркнула специалист.

При этом в Германии, среди прочего, государство оплачивает беременным женщинам услугу доулы. Только она называется у них хебамме- помощница во время родов, она также же ещё выполняет функцию патронажной медсестры.

Ведь, если обратиться к истории, то мы сразу вспомним, что женщины практически никогда не рожали в одиночестве и в стенах больницы. Такой опыт появился буквально последние 100 лет. Раньше с роженицами рядом всегда были опытные женщины — повитухи, мамы, бабушки, сестры, тети.

Сейчас в России эти услуги государством не регулируются и как профессия не признается.

Кто нуждается в помощи доул

С доулой хотят рожать те, кто хочет, чтобы их роди прошли по-другому. Женщины, которые хотят заботы, поддержки, которые знают, что эта поддержка имеет значение и поддержка влияет на исход родов, поделилась перинатальный психолог.

Что касается Севастополя и разрешения прийти с доулой, тут зависит от врача. Есть те, которые знают плюсы того, когда женщина приходит с доулой, а есть роддома, которые еще в этом не разобрались. И сейчас все чаще женщины выбирают роддом по критерию, можно ли туда прийти с доулой. Как добавила Велик, самый лучший вариант родов -это и с доулой, и с партнером.

У врача часто нет времени что-то объяснять женщине, готовить ее к принятию какого-то решения. Назначение доулы – поддержать женщину в ее решении. Доула предоставляет женщине всю информацию, разностороннюю, нейтральную, чтобы будущая мама сама могла принять решение. «Доула никогда не принимает решение за женщину. Принятие решений, касающихся своих родов, это ответственность каждой женщины», -отметила нам специалист.

Почему женщина может выбрать домашние роды с доулой и сколько стоят услуги доулы

Как рассказала «Севкору» Екатерина, которая двоих детей родила дома. Она сама имеет медицинское образование и сама, по ее словам, глубоко изучила этот вопрос, приготовила все для роддома, но решила, что будет рожать дома сама. Свой покой и домашний уют во время появления малышей она бы ни на что не променяла.

А вот вторая наша собеседница-многодетная мама Анна первого ребенка рожала в роддоме, у нее остался негативный опыт. Поэтому второго ребенка, дочку Варвару, она уже рожала дома с доулой из Симферополя, и получила тепло, заботу и приятный расслабляющий чай сразу после родов. Проникшись таким позитивным для нее опытом, третьего сына Егора решила рожать также с доулой. Но на сами роды доула не успела доехать, подоспела только под рождение плаценты. Даже вопреки такому форс-мажору для Анны это были очень комфортные роды, она очень не хотела переживать в такой важный для себя момент холодное отношение врачей, персонала больницы и «дышать химсредствами и хлоркой».

Обе наши собеседницы разделяют мнение, что роды — это очень «глубокий и личный процесс, не все хотят в него пускать посторонних. В роддоме очень отвлекает персонал, обстановка зажимает». Они не хотели, чтобы им ускоряли роды, хотелось прожить схватки дома, в ванной, в темноте. А не заполнять в этот момент документы.

Что касается стоимости, сейчас на Авито услуги доулы на роды предлагают за 15 тысяч рублей. Есть еще вариант – патронаж после родов, консультация по грудному вскармливанию – 4 тысячи рублей за 3 часа.

Такие деньги далеко не каждый готов отдать с учетом, сколько всего нужно купить новорожденному члену семьи. Но в Севастополе женщинам активно помогают, начиная еще с женских консультаций, волонтеры и общественная организация «Мама».

Чем может помочь организация «Мама»

Директором ее является Вероника Савина. Она является перинатальным психологом, консультантом по грудному вскармливанию, медсестрой. Уже более 20 лет консультирует женщин по вопросам грудного вскармливания. Многие мамочки ее знают и помнят со своего периода беременности и налаживания кормления грудью. Многим она помогла «спасти молоко» и организовать «комфортное кормление грудью». Она уже более 16 лет является волонтером в медучреждениях, в роддомах, в женских консультациях Севастополя.

В ходе своей волонтерской деятельности она поняла, что для того, чтобы эффективнее помогать мамам, требуется комплексная поддержка разных специалистов.

В марте этого годы была зарегистрирована организация, которая объединила в себе специалистов и по грудному вскармливанию, и доул, и психологов, в том числе и медицинских работников. Именно в таком ракурсе, считает Савина, «мы можем помочь женщинам выращивать здоровым и счастливым наше будущее поколение. И это миссия нашей организации».

Организация «Мама» проводит встречи с беременными, кормящими мамами, а также родителям «торопыжек» — чьи детки решили родиться раньше времени. Для них волонтеры шьют и вяжут одежду, пледы, потому что к их появлению мамы бывают еще не готовы.

И каждая мама перед родами понимает, что это испытание, неизвестно, как они пойдут. Поэтому женщины и хотят, чтобы в момент испытания кто-то понимающий был рядом с ней.

