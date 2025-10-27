Новогодние бронирования за границу выросли больше, чем внутри страны

Бронирование туров на новогодние праздники в Таиланд, Вьетнам, Эмираты, Турцию и Китай идёт с повышением на 30 – 35%, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Неожиданный рост показали Мальдивы, Сейшелы и Маврикий.

Одной из причин высокого спроса на новогодний отдых за рубежом является укрепление рубля, а также большое количество авиаперевозок, считают эксперты.

На внутреннем рынке рост на новогодние даты около 20%, по сравнению с прошлым годом. Средний чек за ночь составляет 8,7 тысяч рублей, продолжительность поездки – три дня.

Эксперты отмечают, что стоимость отелей на российских курортах к Новому году выросла в пределах 5–10%. В РСТ напоминают, что основные продажи новогодних туров обычно происходят в ноябре и к концу месяца порядка 85% объёма уже реализовано.

После 15 декабря продаж практически нет – к этому времени туристы уже определяются с местом встречи Нового года.

Андрей Крымский

Фото: kuban24.tv

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города