В Керчи умер девятилетний мальчик, пострадавший от удара ВСУ

В больнице скончался 9-летний ребенок, получивший тяжелые ранения в результате удара ВСУ по жилому дому в Керчи. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.

По его словам, родители мальчика продолжают лечение. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, жилой дом в Керчи получил повреждения в результате атаки ВСУ. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако медикам не удалось его спасти.