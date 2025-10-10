Миллион триста в три захода

Жителя Севастополя обвиняют в получении обманным путём больше 1 миллиона 300 тысяч рублей. Жертвой стала подруга его тёщи.

Сначала он попросил у неё 300 тысяч рублей под предлогом открытия бизнеса.

Спустя месяц выпросил 5 тысяч долларов на якобы зарплаты сотрудникам.

Третий «транш» составил уже 9 тысяч $ — на срочные нужды.

Когда настало время отдавать долги мужчина стал уклоняться от встреч. Женщина поняла, что её «развели» и обратилась в полицию. Ущерб превысил 1 320 000 рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Андрей Крымский

