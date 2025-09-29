Ограничения в 30 литров будут действовать еще два дня в Севастополе

В Севастополе принято решение «дозаполнить» АЗС, в связи с чем введены ограничения на сети АЗС TES на выдачу не более 30 литров на одно авто, сообщено сегодня в ходе аппаратного совещания.

«Мы прогнозируем в течение двух дней это сделать (наполнить АЗС-ред.) и обратно без ограничений продавать», — пообещал губернатор Михаил Развожаев.

Было отмечено, что по 95 бензину планируется к четвергу «выйти на штатный режим», а по 92-му — в течение недели.

Напомним, сегодня утром в Севастополе ограничили продажу бензина 30-литрами в «одни руки».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова