Почти два миллиона рублей за три дня: севастопольцы снова стали жертвами мошенников

Жертвами преступников стали восемь человек, среди которых — молодежь, люди среднего и старшего возраста.
Самая большая потеря – полтора миллиона рублей. 50-летняя женщина поверила лже-сотруднику полиции и перевела деньги на «безопасный счёт».
Самый циничный случай. 46-летняя женщина перевела 45 тысяч рублей мошеннику, который написал ей в мессенджере и сообщил, что её сын находится в плену ВСУ. Злоумышленник потребовал деньги для «включения в список на обмен военнопленными» её сына.
Серия неудачных покупок и продаж в интернете:
36-летний мужчина попытался продать изделия из пластика через соцсеть — потерял 22 тыс рублей.
38-летний мужчина хотел купить билеты в театр — лишился 21 тыс рублей.
46-летний мужчина пытался приобрести автозапчасти в интернете — отдал мошенникам 22 тыс рублей.
35-летний мужчина хотел купить багажник и бампер на интернет-площадке — потерял 130 тыс рублей.
Ложные обещания заработка и взломанные аккаунты:
46-летний мужчина перевел 55 тысяч рублей за предложение «лёгкого заработка» в интернете.
64-летняя женщина перевела 30 тысяч рублей взломанному аккаунту «знакомой», которая попросила срочно занять денег.
В полиции не устают напоминать:
Настоящие сотрудники ведомств никогда не просят переводить деньги по телефону.
Не сообщайте незнакомцам реквизиты карт, коды из СМС и паспортные данные.
При получении тревожных сообщений о родственниках немедленно звоните по официальным телефонам части.
Покупайте товары и услуги только через проверенные площадки.
Андрей Крымский