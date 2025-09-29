Севастополец выиграл суд у «Севэлектроавтотранса» из-за опоздавшего автобуса

Мужчина обратился в суд после того, как не смог вовремя уехать из Сахарной Головки на автобуса № 91. Ответчиком по данному делу выступал ГУПС «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподёрова». На предприятии задержку рейсового автобуса объяснили форс-мажорными обстоятельствами — заменой колеса. И просили иск не удовлетворять, сообщает пресс-служба Балаклавского районного суда.

Однако суд посчитал, что замена колеса автобуса не подразумевает чрезвычайности и непреодолимости обстоятельства, избежать которого перевозчик не мог.

«Судом не было установлено и представленными документами не подтвердилось, что имеются условия для освобождения ответчика от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по своевременной перевозке пассажиров наземным городским транспортом согласно расписанию и в ходе судебного разбирательства подтверждено неисполнение обязательства по своевременной доставке пассажиров по маршруту № 91 пос. Сахарная головка – АТС», – говорится на сайте суда.

С предприятия взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 500 рублей.

При определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание степень вины нарушителя, иные заслуживающие внимания обстоятельства и с учетом степени физических и нравственных страданий заявителя, взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 500 рублей.

С таким решением суда первой инстанции согласился и суд апелляционной инстанции, оставив решение суда без изменения, а апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

