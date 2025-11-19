1 млрд рублей заложено в бюджете Севастополя на 2026 год на компенсацию за земельные участки участникам СВО

В Севастополе в следующем году планируется выделить участникам СВО и членам их семей более одной тысячи земельных участков. Об этом накануне в ходе обсуждения бюджета на 2026 год и плановые 2027 и 2028гг на сессии Заксобрания сообщила и.о. директора Департаментов финансов Надежда Иткина

При в ДИЗО на 2026 год предусмотрено 6,3 млн рублей для формирования участков и выделения земли. В 2027 год расходы на эти цели определены в размере 5 млн рублей и в 2028 году — в размере 5,3 млн рублей.

Также, как известно, участники СВО и семьи погибших бойцов в Севастополе могут выбрать: получить бесплатный земельный участок или денежную компенсацию в размере 1 млн рублей. В 2026 году в регионе планируется выплатить 1 млрд рублей компенсаций.

Что касается иных мер поддержки для участников СВО и членов их семей, в следующем году в том числе почти 2,5 млрд руб. будет направлено на эти цели.

Ольга Сурикова