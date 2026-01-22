Одиннадцатиклассник из Севастополя создал проект, который поможет в челюстно-лицевой хирургии

Свой инновационный проект он представил на саммите талантов в Алма-Ате.

Рамиль Байрамов учится в лицее-предуниверсарии СевГУ. Школьник презентовал современную разработку — тканеинженерную конструкцию для челюстно-лицевой хирургии.

Юный ученый с командой создал трёхмерный материал, который максимально приближен по свойствам к натуральной ткани.

Конструкция позволит хирургам устранять дефекты хрящевой ткани с меньшими рисками для пациентов, сообщили в правительстве Севастополя.

Ольга Сурикова
Фото: правительство Севастополя