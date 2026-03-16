Севастополец совращал двух 9-летних девочек

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности двух девочек

По версии следствия, ранее судимый 49-летний местный житель с июля по сентябрь 2025 года совершил иные действия сексуального характера в отношении двух 9-летних девочек, находясь в доме, где временно проживал вместе с семьей потерпевших.

Дети боялись рассказать о случившемся, но мама заметила странное поведение мужчины и обратилась в полицию.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Кроме того, прокурор предъявил исковые заявления о взыскании с виновного компенсации морального вреда в пользу потерпевших. Иски будут рассмотрены судом вместе с материалами уголовного дела.

Ольга Сурикова

