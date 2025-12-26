Мошенники рассылают ссылки на премиум елки в преддверии Нового года.

Мошенники создают фишинговые рассылки и фейковые сайты с «акциями» и «выгодными предложениями». Все выглядит как обычный магазин, однако при вводе номера телефона, покупатель получает сообщение для подтверждения «покупки», в котором просят ввести данные карты. После этого средства списываются, а связь с «продавцом» теряется.

Чтобы не попасться, проверяйте домен сайта и помните, что реальные магазины не просят вводить данные карты на сторонних сайтах, предупреждают правоохранители.

В Севастополе местный производитель премиальных новогодних деревьев также предупреждает своих покупателей, что ими не рассылаются скидки 30% на покупку их товаров. Потому аналогичную рассылку уже ведут мошенники. В компании предупреждают, что заказы нужно делать только на официальном сайте.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города