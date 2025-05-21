Ремонт моста через реку Чёрную в Инкермане планируют завершить осенью

В Инкермане продолжается капитальный ремонт моста через реку Чёрную. Об этом сообщает замгубернатора Севастополя Павел Иено.

Объект построен в 1951 году и давно нуждался в восстановлении. По результатам обследования сооружения были выявлены дефекты, влияющие на безопасность движения. Сейчас подрядчик занимается подготовкой тротуарной части к нанесению ремонтных смесей и очищает металлические элементы моста с помощью пескоструйной обработки.

Ремонт включает обновление лакокрасочного покрытия, восстановление железобетонных конструкций, замену асфальта на проезжей части и установку новых барьерных ограждений. Длина моста — около 120 метров. На период работ движение транспорта организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием.

По словам Иено, завершение ремонта запланировано на осень 2025 года.

Напомним, ремонт моста начался в конце апреля 2025 года.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города