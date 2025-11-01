Погода в Севастополе 1 ноября

Погода
01-11-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10°,

днем +14…+16°.

Фото: Елена Голос

