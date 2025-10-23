Дело о смертельном ДТП в Севастополе, в котором погибла 16-летняя девушка, передано в суд

Напомним, ДТП произошло днём 9 августа во дворе дома №43 по проспекту Октябрьской Революции.
По версии следствия, 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, поворачивая направо не пропустила двух пешеходов. В прокуратуре уточнили, что, когда женщина-водитель заметила идущих ребят, перепутала педали тормоза и газа и наехала на 16-летнюю девушку. Пострадавшая получила многочисленные тяжелые травмы, от которых спустя несколько часов скончалась в больнице.
Пожилая авто-леди на момент ДТП была трезва. Свою вину в совершённом преступлении обвиняемая признала в полном объёме.
На имущество обвиняемой, а именно автомобиль, наложен арест.
Прокуратура направила дело в суд для рассмотрения по существу. Виновнице грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Фото: скриншот видео полиции Севастополя