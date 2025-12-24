«Фантомных» виноградников в Севастополе не обнаружено

В Россельхзнадзоре подвели итоги инвентаризации виноградников, расположенных на территории Севастополя.

В течение года паспортизированы 323 виноградников на площади почти 5 с половиной тысяч гектар. Ими занимаются 53 субъекта виноградарства и виноделия.

У нескольких предприятий было обнаружено незначительное расхождение виноградных кустов. Но в целом фактические данные и информация, внесённая в федеральный реестр, совпали, отметили в ведомстве.

Проверяется площадь и фактическое расположение участков, количество кустов на гектар, сортовой состав и фитосанитарное состояние насаждений. Все это ради того, чтобы устранить теневой рынок и убрать так называемый «бумажный виноград», то есть тот, что существует только в документах.

Андрей Крымский

