Интервью с Сергеем Чумаком — директором Инкерманского карьера пыльных известняков 1989-2023г

Белокаменный — так много лет называют Севастополь! После Великой Отечественной войны город отстраивали заново и одним из основных материалов стал надежный и прочный инкерманский камень.

Сергей Чумак руководил Инкерманским карьером пыльных известняков с 1989 по 2023 год и сегодня он продолжает работу на предприятии. Смотрите большое интервью с Сергеем Степановичем.

Кстати, вы знаете, что именно инкерманским камнем облицован Кремлевский дворец съездов, павильоны ВДНХ, Триумфальная арка в Москве? Плитку поставляли и за границу. И угадайте, какой город раньше официально назывался Белокаменск?

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города