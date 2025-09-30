ФАС начала проверку сетей автозаправочных станций в регионах

Ведомство запрашивает у АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом, сообщили в пресс-службе ФАС России.

«По поручению ФАС России территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе путем запросов у сетей АЗС данных о ценообразовании и обеспеченности топливом.

По результатам анализа предоставленной информации принимаются решения о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

Ольга Сурикова