В финале конкурса сражаются 10 поваров из 10 дошкольных образовательных учреждений Севастополя. Они борются за звание «Лучший повар детского сада — 2025». Основная битва прошла на базе Севастопольского колледжа сервиса и торговли. Победители получат всеобщее признание, призы, подарки.

Итак, как проверяли поваров.

Каждый из участников конкурса представил видео-презентацию на тему: «Секреты успешного повара детского сада!».

Далее были три очных испытания:

— тестирование на знание теоретических основ приготовления блюд детского питания, требований санитарных норм и правил;

— «презентация домашнего задания» — полезного кекса для малышей;

И самые горячие бои развернулись на кулинарном поединке — повара готовили по технологической карте. Всем участникам был предложен одинаковый набор продуктов, из которых им предстояло приготовить второе горячее блюдо с гарниром для детей в возрасте от 3-х до 7 лет в количестве двух порций.

Жюри обращало внимание на соблюдение санитарно-гигиенических требований, чистоты рабочего места, требований к внешнему виду, умение работать с инструментами и инвентарем, алгоритмы приготовления блюд.

«Я приготовила полезный кекс с творогом и цукатами. Готовить очень быстро и легко. Рецепт по технологической карте, который можно использовать в детском саду. Творог, к сожалению, любят не все дети, поэтому я его добавила в кекс. В таком конкурсе я участвую впервые. Меня вдохновляет любовь к детям, поэтому я уже 15 лет работаю в детском саду и каждый день для них готовлю вкусную и полезную еду», — поделилась повар детского сада № 90 Елизавета Сулим.

Итоги конкурса департамент образования и науки подведет в первой половине ноября. А в детский сад победителя явно после этого выстроится очередь.

Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя