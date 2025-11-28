Сотрудники городского бюро судебно-медицинской экспертизы Севастополя осуждены за взятки

Следствие установило, что санитары бюро платили своему руководству за разрешение выполнять посмертный макияж тел усопших за плату от их родственников. Сумма взяток с января 2023 года по июль 2024 года превысила 4,3 млн рублей.

Бывший начальник учреждения осуждён на 9 лет со штрафом почти в 11 миллионов рублей.

Врачу-судмедэксперту (он же являлся начальником отдела) дали 8,5 лет. В казну он заплатит также почти 11 миллионов.

Отбывать наказание фигуранты будут в колонии строгого режима.

За дачу взяток оштрафованы и санитары. Им предстоит заплатить по 3,5 миллиона рублей каждому.

Арест, наложенный на имущество виновных, оставлен без изменений. Всего арестовано 5 земельных участков, доля в квартире, два автомобиля, прицеп, около 6,5 млн рублей, свыше 21,2 тыс. долларов США и несколько купюр других иностранных государств, сообщили в городской прокуратуре.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю и УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке Росгвардии. Расследование проведено ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

