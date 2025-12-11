ЛДПР предлагает ввести институт уполномоченного по сделкам с недвижимостью

Предложение ввести институт уполномоченного по сделкам с недвижимостью появилось на фоне резонансных судебных процессов.

Специалист может выступать в роли досудебного арбитра, помогая гражданам разрешать конфликты при купле-продаже, дарении или наследовании жилья. А также консультировать и готовить стороны к возможным спорам, что повысит защищённость как продавцов, так и покупателей, считают в партии.

В Севастопольском отделении ЛДПР уверены, что эта инициатива логичный и важный сигнал.

«Появление уполномоченного, который сможет помочь разобраться в сложных сделках, предупредить конфликт, подсказать правовой выход, – это шаг к большей прозрачности и безопасности на рынке недвижимости», заявил вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлёв.

Такой институт станет для граждан своеобразным защитным контуром: позволит снизить количество судебных споров и избавит людей от страха быть введёнными в заблуждение при купле-продаже или наследовании жилья, считает политик.

Андрей Крымский

