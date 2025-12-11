На зарплаты медикам в 2026 году выделят более 9,6 млрд рублей: Севастополь получит 11,6 млн

В 2026 году на оплату труда медицинских работников дополнительно направят более 9,6 млрд рублей — средства распределят по бюджетам территориальных фондов ОМС. Решение принято для поддержки прогноза прироста: +6 тыс. врачей и +8 тыс. специалистов среднего звена.​

Севастополь получит 11,6 млн рублей, Крым — 245,9 млн. Это повысит доходы медиков в условиях кадрового роста и нагрузки на систему здравоохранения.​

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города