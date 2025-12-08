ЛДПР предлагает снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за половые преступления и убийства

Фракция ЛДПР выступила с инициативой снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и умышленные убийства, если судебно-психиатрическая экспертиза подтвердит осознанность действий подростка.​

Поводом стал резонансный случай в Екатеринбурге: 13-летний мальчик преследовал 10-летнюю девочку, Следственный комитет возбудил дело, но из-за возраста подозреваемый может избежать наказания.

«Снижение возраста уголовной ответственности — необходимая мера в современных условиях. Мы видим, что преступления среди несовершеннолетних становятся всё более серьёзными и жестокими. Отсутствие реальной ответственности за тяжкие преступления несовершеннолетних ставит под угрозу безопасность детей», — добавил вице-спикер Законодательного собрания Севастополя и координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

Сейчас в России общий возраст ответственности — 16 лет, за тяжкие преступления — с 14 лет.

