Как будет выглядеть кинотеатр »Россия» и площадь 50-летия СССР

На заседании архитектурно-художественного совета обсуждалась модернизацию здания бывшего кинотеатра и создание на площади 50-летия СССР филиала Национального центра «Россия».

Напомню, поручение открыть филиал Национального центра дал Президент. В декабре 2024 года я представил проект севастопольского филиала членам оргкомитета. По итогу презентации и предварительного конкурсного отбора наш проект вошёл в пятёрку первых филиалов по стране.

Здание 1975 года мы обновим и создадим здесь современное общественное пространство. Здесь будет выставочная экспозиция, универмаг товаров из регионов России и Севастополя, ресторан местной кухни, пространство для деловых, образовательных и культурных мероприятий.

Компания VOX Architects предложила главную идею: через архитектуру показать и историю города, и его морскую душу, и задать вектор движения — вперёд, в будущее.

▫️ в оформлении используют колонны, напоминающие античную архитектуру Херсонеса;

▫️ фасады сделают современными — с металлическими элементами и подсветкой, которая будет меняться и подчёркивать форму здания в тёмное время суток;

▫️ барельеф севастопольского скульптора Вячеслава Васильевича Яковлева «История флота» мы обязательно сохраним, это настоящий шедевр;

▫️ здание будет не только выставочным, но и общественным пространством. В нём появится амфитеатр, а площадь перед входом можно будет использовать для мероприятий и городских праздников.

Концепцию благоустройства площади и территории вокруг разработало архитектурное бюро Wowhaus (они уже знакомы севастопольцам по проектам реконструкции Большой Морской и созданию парка Учкуевка).

Проект предполагает:

▫️ летнюю сцену и озеленённый амфитеатр;

▫️ инсталляции и конструкции для открытых выставок;

▫️ пешеходную зону с местами для отдыха и озеленением, включая «зелёную изгородь» для отделения от проезжей части.

На архсовете шли дискуссии по поводу благоустройства площади. В целом, они сводились к тому, что территория сильно ограничена из-за действующего частного рынка, сообщили в правительстве. «Конечно, хотелось бы общественное пространство расширить, чем мы и будем заниматься вместе с собственниками рынка, сейчас ведём переговоры», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Авторам проекта благоустройства архсовет выдвинул ряд предложений: пересмотреть потоки движения людей и служебного транспорта, доработать озеленение территории. Доработанный проект благоустройства площади мы снова рассмотрим на заседании. Проект здания члены архитектурного-художественного совета утвердили.

Ольга Сурикова

Фото: Развожаев/Telegram