Крымчанин получил срок за комментарии в поддержку атак на резиденцию президента России

Житель Керчи, 1975 года рождения, под псевдоним «Ай Яй», на странице одного из сообществ в Telegram разместил комментарий с поддержкой и оправданием атак БПЛА на резиденцию президента РФ в Кремле.

Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в сообщении признаков оправдания терроризма. ФСБ в отношении мужчины возбудило уголовное дело.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai